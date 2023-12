Nikki Haley vola nei sondaggi in New Hampshire e accorcia le distanze da Donald Trump. Secondo un sondaggio di American Research Group, l'ex governatrice del South Carolina ha il 29% delle preferenze, a soli quattro punti dall'ex presidente che è in testa con con il 33%. Un balzo, quello di Haley, che Trump non accetta: "Un altro falso sondaggio per il New Hampshire. E' un'altra truffa", afferma l'ex presidente su Truth.



