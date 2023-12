Colombia, 5 persone uccise nella comunità indigena del Cauca

Cinque membri di una comunità indigena di Santander de Quilichao, nella regione del Nord del Cauca, in Colombia, sono stati uccisi nella giornata di oggi da un gruppo armato.

L'episodio è stato denunciato in un comunicato dall'Associazione delle assemblee indigene del Nord del Cauca dove si precisa che uomini armati hanno fatto irruzione in piena notte nell'abitazione di un maestro uccidendolo insieme alla moglie e al figlio. Parallelamente in un secondo episodio nella stessa zona sono stati uccisi altri due giovani della comunità indigena locale.

Rappresentanti dell'assemblea indigena denunciano che è in corso una crisi umanitaria nella zona a causa di una disputa territoriale tra l'Esercito di Liberazione Nazionale (Eln) e fazioni legate alla dissidenza delle ex Farc.

Secondo il registro della ong Indepaz si tratta del 93mo massacro occorso nel 2023 in Colombia a causa della guerra in corso tra gruppi armati irregolari per un totale di 303 persone uccise.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA