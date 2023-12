Ministro Esteri russo Lavrov incontra presidente Tunisia Saied

Il presidente tunisino Kais Saied ha ricevuto oggi al Palazzo di Cartagine il ministro russo Sergei Lavrov. Lo rende noto la stessa presidenza tunisina in un comunicato precisando che Saied "ha passato in rassegna i vari aspetti delle relazioni storiche tra Tunisia e Russia, sottolineando la preoccupazione della Tunisia di rafforzare ulteriormente i forti legami di amicizia e di cooperazione che esistono tra i due paesi, in particolare nei settori dell'agricoltura, dei cereali, dell'energia, del turismo, della cooperazione culturale e scientifica e degli scambi di studenti". Saied ha colto inoltre l'occasione per "ricordare il sostegno fermo e incondizionato della Tunisia al popolo palestinese affinché riacquisti i suoi pieni diritti e stabilisca uno Stato indipendente su tutto il territorio della Palestina, con capitale Al-Quds". "Spetta alla comunità internazionale svolgere il proprio ruolo nel porre fine ai brutali attacchi quotidiani contro il popolo palestinese", ha affermato il presidente tunisino. Da parte sua, Sergei Lavrov ha portato i saluti di Vladimir Putin, presidente della Federazione e la sua accoglienza favorevole per le riforme intraprese dalla Tunisia a diversi livelli. Lavrov - si legge ancora nella nota - ha inoltre espresso la piena disponibilità del suo Paese a rafforzare ulteriormente le strette relazioni con la Tunisia in diversi settori, quali i cereali, l'energia, la sanità, l'istruzione superiore, gli scambi culturali, le moderne tecnologie e lo spazio, in particolare in vista della convocazione della riunione congiunta commissioni all'inizio del prossimo anno, oltre a continuare a sviluppare gli scambi commerciali"."Questo incontro ha rappresentato anche l'occasione per uno scambio di opinioni su un certo numero di questioni regionali e internazionali di interesse comune". (ANSA)

