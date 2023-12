Hamas rifiuta la tregua di Israele, oggi il Consiglio di sicurezza Onu

Hamas rifiuta la proposta di Israele per una settimana di tregua in cambio di 40 ostaggi, affermando che i negoziati partiranno solo dopo l'inizio di un cessate il fuoco. Slittato intanto di nuovo ad oggi il voto per una risoluzione del Consiglio di sicurezza Onu su Gaza. Almeno 36 i morti e decine i feriti nei bombardamenti israeliani di ieri su Rafah e Khan Yunis, secondo fonti palestinesi. Uccisi altri tre soldati israeliani. L'esercito afferma di trovarsi in una "fase significativa della guerra, in nuove aree" della Striscia. L'Australia contribuirà alla coalizione Usa anti Houthi nel Mar Rosso.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA