Trattativa fra Hamas e Fatah sul futuro di Gaza

I leader di Hamas all'estero, Ismail Haniyeh e Khaled Mashaal, sono in contatti riservati con Hussein Al-Sheikh, esponente di Fatah, la fazione del presidente Abu Mazen), nel tentativo di formare un'alleanza sul futuro di Gaza nel dopoguerra sotto l'ombrello dell'Olp. Colloqui dai quali l'ala militare di Hamas, guidata da Yahya Sinwar sarebbe stato tenuto all'oscuro. Lo ha riferito il Wall Street Journal - che cita Husam Badran, esponente in Qatar dell'ufficio politico di Hamas - secondo cui ai colloqui parteciperebbe anche Mohammad Dahlan, un ex di Fatah espulso dalla fazione e ritiratosi dalla vita politica ma con stretti contatti con i Paesi del Golfo e con l'Egitto. E anche l'ex premier palestinese Salam Fayyad che è un candidato gradito agli Usa nella possibile successione di Abu Mazen.

Negli ultimi tempi, dal leader di Hamas a Gaza Yahya Sinwar sono giunte forti critiche all'apparato politico della fazione all'estero sul fatto che "i combattenti" nella Striscia non abbiano avuto peso nei colloqui sulla guerra. "Non combattiamo solo perchè vogliamo combattere. Non siamo a favore - ha spiegato Budran riferendosi ai contatti - di un gioco a somma zero. Vogliamo mettere fine alla guerra e creare uno stato palestinese a Gaza, in Cisgiordania e a Gerusalemme".

Secondo il Wsj, Sinwar sostiene che la guerra non è ancora persa e non è ancora tempo di compromessi. E così, non appena ha scoperto dei colloqui della leadership politica, ha chiesto che venissero fermati.





Haniyeh moltiplica i contatti su treagua e ostaggi

Haniyeh è arrivato al Cairo per colloqui con funzionari egiziani nell'ambito dei negoziati per una nuova tregua che consenta il rilascio di ostaggi. Lo riporta la Bbc. L'Egitto sta mediando con il Qatar sulla questione. ll ministro degli Esteri iraniano, Hossein Amirabdollahian, ha avuto un incontro a Doha, in Qatar, con lo stesso Haniyeh, che ha sottolineato che "la Resistenza è ancora potente e coerente nonostante il

considerevole volume di attacchi terrestri e marittimi da parte del regime sionista e gli attacchi aerei contro la popolazione di Gaza dopo 75 giorni", riferisce Irna.

Haniyeh ha espresso apprezzamento alla Repubblica islamica per avere seguito attentamente gli sviluppi nella Striscia di Gaza e ha affermato che gli incontri avuti con Amiradbollahian in Qatar "sono importanti, in quanto mostrano sostegno per Gaza e alla Palestina".

Durante l'incontro, inoltre, ha sottolineato che Hamas è pronta per un cessate il fuoco duraturo ma che non lo negozierà finché Israele continua ad attaccare la Striscia di Gaza. "L'aggressione contro il popolo di Gaza da parte del regime sionista è senza precedenti", ha detto il dirigente di Hamas.

Israele propone a Hamas una tregua per il rilascio di 40 ostaggi

Israele ha presentato ad Hamas una proposta che prevede una pausa di una settimana nei combattimenti nella Striscia di Gaza in cambio del rilascio di 40 ostaggi: lo afferma Barak Ravid, analista di politica estera della Cnn, che cita due funzionari israeliani e un'altra fonte a

conoscenza della questione.

Segnalata per la prima volta dal sito di notizie americano Axios, la proposta mira a far rilasciare donne, anziani e persone che necessitano di cure urgenti. L'accordo verrà presentato ad Hamas attraverso i mediatori del Qatar, ha detto Ravid.

L'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti, Michael Herzog, ha confermato alla Cnn che Israele è disposto a mettere una pausa nei combattimenti se ciò significa rilasciare il maggior numero possibile di ostaggi.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA