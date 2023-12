Argentina: migliaia a Plaza de Mayo per protestare contro Milei

Migliaia di manifestanti appartenenti a movimenti sociali e partiti di sinistra hanno già raggiunto la storica Plaza de Mayo di Buenos Aires per protestare contro il programma del neo presidente dell'Argentina Javier Milei. I cortei hanno raggiunto l'iconica spianata emblema della protesta delle Madri dei desaparecidos della dittatura non senza momenti di tensione.

Un forte dispiegamento della polizia ha obbligato le tre colonne di manifestanti a rispettare il protocollo che ordina di mantenere il transito libero e in diversi casi, durante il tragitto verso la piazza, si sono prodotte schermaglie e provocazioni anche con lancio di gas lacrimogeni.

Mentre si svolgeva la manifestazione il presidente Milei controllava l'operazione di mantenimento dell'ordine pubblico dal comando centrale della Polizia Federale insieme al ministro della Sicurezza, Patricia Bullrich.



