Zelensky: 'Non stiamo perdendo la guerra. L'esercito vuole mobilitare altre 500mila persone'

L'esercito ucraino ha chiesto di mobilitare nelle forze armate altre 450-500.000 persone, ma "la questione è molto delicata". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, rispondendo ad una domanda dei giornalisti nella conferenza stampa di fine anno.

Zelensky ha poi aggiunto che una così grande mobilitazione di manodopera costerebbe moltissimo: "Dove prendiamo i fondi?", ha sottolineato. Il leader ucraino si è poi detto "fiducioso", che gli Stati Uniti e l'Europa non deluderanno l'Ucraina in termini di sostegno.

"No, non stiamo perdendo questa guerra", ha affermato Zelensky rispondendo ad una domanda della Bbc.

Zelensky nel corso della conferenza stampa di fine anno ha affermato che il 2023 è stato un anno difficile, ma la Russia non è riuscita a ottenere alcun risultato. Zelensky ha allo stesso tempo riconosciuto di non sapere quando finirà il conflitto, e comunque ha respinto l'idea che il Paese si stia dirigendo verso la sconfitta.

Zelensky ha poi escluso che le elezioni nel suo Paese possano svolgersi durante la guerra. Lo riporta il Guardian.

L'Ucraina riceverà "diversi" nuovi sistemi di difesa aerea Patriot americani, preziosi per contrastare gli attacchi dalla Russia, ha assicurato Zelensky. "Non dirò il numero, ma diversi sistemi Patriot saranno inviati in Ucraina per proteggere il nostro Paese durante l'inverno", ha affermato.

Drone di Kiev abbattuto non lontano dal distretto dei vip a Mosca

Un drone ucraino è stato abbattuto oggi nel distretto moscovita di Odintsovo, a sud-ovest del centro della capitale. Lo ha riferito il sindaco Serghei Sobyanin, secondo il quale dai dati fin qui raccolti non risultano vittime o danni. Lo riferisce l'agenzia Ria Novosti. Il punto in cui è stato abbattuto il drone non è lontano dalla Rubliovka, il distretto residenziale di lusso dove abitano politici e personaggi illustri, e da Novo Ogaryovo, dove è situata la residenza del presidente Vladimir Putin. In seguito al tentato attacco, l'aeroporto internazionale di Vnukovo, uno dei tre di Mosca, è stato temporaneamente chiuso al traffico.

Kiev: 'Attaccate con droni strutture militari in Russia'

La Direzione principale dell'intelligence ucraina ha attaccato con droni strutture militari sul territorio della Federazione Russa, compresi gli aeroporti della città di Mosca, secondo fonti citate da Unian: "L'operazione della Direzione principale dell'Intelligence del ministero della Difesa di Kiev è in corso", ha detto la fonte, spiegando che il cosiddetto piano russo 'Kilym' è stato annunciato negli aeroporti di Mosca Vnukovo, Domodedovo e Zhukovsky. Il piano ' 'Kilym' entra di regola in azione in caso di minaccia di attacchi aerei. Secondo Unian, diversi voli in partenza e in arrivo in Russia hanno subito ritardi.

Kiev: 'Sono 348.300 i soldati russi morti in Ucraina'

Secondo le forze di difesa dell'Ucraina, i militari russi morti in battaglia in Ucraina dall'inizio dell'invasione, 22 mesi fa, sono circa 348.300, di cui 1.140 nelle ultime 24 ore. Lo ha dichiarato lo Stato maggiore di Kiev in un post su Facebook, come riporta Ukrinform.

Putin: 'In Ucraina abbiamo l'iniziativa, Kiev spreca le sue forze'

Le truppe russe "hanno l'iniziativa" in Ucraina e fanno ciò che ritengono necessario fare. Lo ha detto il presidente Vladimir Putin in una riunione con il ministro della Difesa Serghei Shoigu e i principali comandanti militari. Lo riferisce l'agenzia Ria Novosti. In Ucraina, ha aggiunto Putin, si è "infranto il mito dell'invulnerabilità degli armamenti occidentali".

Le forze ucraine stanno subendo "perdite significative" e sprecano le loro riserve nel tentativo di fare vedere risultati positivi sul campo ai sostenitori occidentali di Kiev. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, citato dall'agenzia Ria Novosti, durante una riunione con il ministro della Difesa Serghei Shoigu e i principali comandanti militari.

Ministro russo: 'Gli ucraini hanno perso 383.000 soldati'

Dall'inizio del conflitto le forze ucraine hanno perso 383.000 soldati tra uccisi e feriti e sono stati eliminati 5.800 mercenari stranieri che combattevano con le truppe di Kiev. Lo ha affermato il ministro della Difesa russo Serghei Shoigu, citato dalle agenzie di Mosca. Secodo Shoigu, 159.000 ucraini morti o feriti è il bilancio dall'inizio della controffensiva ucraina, lo scorso giugno.

Onu: 662 giorni di guerra in Ucraina, l'attenzione sta scemando

"Sono trascorsi 662 giorni dall'invasione su vasta scala dell'Ucraina da parte della Russia", ma la situazione in Ucraina "si è aggiunta a una litania di continue sofferenze, e l'attenzione del mondo sembra stanca dalle molteplici crisi che affrontiamo", ha affermato oggi a Ginevra l'Alto commissario Onu per i diritti umani Volker Turk, ammonendo che un "conflitto prolungato e radicato avrà un impatto sulla vita e sui diritti umani delle generazioni a venire".

L'Ufficio dell'Alto commissario, che continua a svolgere un ampio monitoraggio e documentazione, continua a registrare "gravi violazioni del diritto internazionale dei diritti umani, gravi violazioni del diritto internazionale umanitario e crimini di guerra, principalmente da parte delle forze della Federazione Russa", ha aggiunto nel suo intervento davanti al Consiglio Onu sui Diritti umani, riunito per un dialogo interattivo sulla situazione dei diritti umani in Ucraina.

Turk ha tra l'altro menzionato "142 casi di esecuzioni sommarie di civili dal febbraio 2022, in territori controllati dalle forze armate russe o occupati dalla Federazione Russa, "diffusi casi di tortura e maltrattamenti dei detenuti, compresa la violenza sessuale" e un gran numero di sparizioni forzate.

Al 4 dicembre, l'Onu ha registrato e confermato oltre 10mila morti civili derivanti dal conflitto dal febbraio 2022, tra cui più di 560 bambini. Altri 18.500 civili sono stati confermati feriti, molti dei quali gravemente. Ma i dati reali sono "probabilmente sostanzialmente più alti", ha detto.

Mosca: 'Le sanzioni Ue sui diamanti prevedibili, le evaderemo'

Le sanzioni sui diamanti russi adottate ieri dalla Ue erano "prevedibili" e Mosca ha già preso le sue contromisure. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. "Ci stavamo preparando a questo - ha sottolineato il portavoce, citato dall'agenzia Interfax -. Non penso che non esistano metodi per evadere le sanzioni, ed essi saranno applicati". Secondo Peskov il 12/o pacchetto di sanzioni adottato ieri dalla Ue mostra che ormai le aree di intervento per le misure restrittive si stanno esaurendo.

L'ambasciatore finlandese in Russia è stato convocato oggi al ministero degli Esteri che gli ha notificato una protesta per un accordo di sicurezza siglato tra Helsinki e Washington. Mosca "non lascerà senza risposta" il rafforzamento del potenziale della Nato ai suoi confini, che "minaccia la sicurezza della Russia", e "prenderà le necessarie misure per rispondere alle decisioni aggressive della Finlandia e dei suoi alleati della Nato", ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, citata dall'agenzia Ria Novosti.

