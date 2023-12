Lula, il Brasile supera il Canada, è la nona economia del mondo

Il Brasile supera il Canada e si consolida come la nona maggiore economia del mondo. Lo riferisce la presidenza brasiliana in una nota pubblicata sulla piattaforma X in cui conferma le previsioni del Fondo monetario internazionale (Fmi) diffuse nell'edizione di ottobre del World economic outlook. "Chiudiamo l'anno in modo eccezionale. La gente è più felice, il Brasile cresce, i salari aumentano, la disoccupazione diminuisce. È una situazione piacevole, considerando che abbiamo trovato un Paese distrutto dal governo precedente", ha scritto il presidente Luiz Inacio Lula da Silva.

Il Brasile scala due posizioni in classifica rispetto allo scorso anno grazie al combinato disposto del tasso di cambio più favorevole e della crescita economica maggiore delle previsioni.

Le analisi del Fmi pubblicate ad aprile prevedevano che il Paese avrebbe guadagnato la decima posizione quest'anno e avrebbe raggiunto la nona soltanto il prossimo anno, riguadagnando la posizione che aveva nel 2019 prima della pandemia di nuovo coronavirus. Tuttavia secondo le previsioni attuali, influenzate dagli incoraggianti dati relativi ai primi tre trimestri del 2023, il pil brasiliano chiuderà a 2.127 miliardi di dollari, 9 miliardi di dollari in più rispetto a quello del Canada, che scende al decimo posto. All'ottavo posto, non molto indietro, l'Italia, con 2.186 miliardi di dollari. Il settimo posto è della Francia (3.049 miliardi di dollari).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA