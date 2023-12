Le Maire riceve Lindner: 'Verso un accordo al 100% sul Patto Ue'

Questo ''accordo al 100%'' tra Francia e Germania sul patto Ue di stabilità e crescita "sono sicuro" che ''lo avremo stasera'', ha detto il ministro francese dell'Economia, Bruno Le Maire, nel corso di un punto stampa congiunto a Parigi con l'omologo tedesco Christian Lindner. ''Questa sera ci sarà una soluzione'', insiste Lindner.

Sul patto di stabilità e crescita Ue "abbiamo anche molto lavorato con l'omologo italiano, Giancarlo Giorgietti. Siamo sulla stessa linea con l'Italia e penso che sia una buona notizia di avere Germania, Francia, Italia allineate sul nuovo patto di stabilità e crescita", ha aggiunto Le Maire.

"Abbiamo avuto un colloquio oggi con il nostro collega italiano e sono fiducioso che si possa raggiungere un accordo politico" "nella riunione straordinaria dell'Ecofin di domani", ha spiegato poi Lindner ribadendo l'importanza per Berlino di "mantenere la cultura della stabilità in Europa".

"La Germania non accetterà regole che non sono rigide, nel senso credibili, sufficienti ed efficienti" per il rientro del debito, ha detto ancora il ministro delle Finanze tedesco. "Penso che avremo questa landing zone: consentiamo gli investimenti, manteniamo uno spazio fiscale per le riforme strutturali, ma rispetto alle vecchie regole le nuove poteranno ad un abbassamento del deficit, le vecchie non erano rigorose nell'applicazione", ha aggiunto Lindner.

Secondo fonti Ue, in vista dell'Ecofin di domani, "abbiamo la possibilità di un accordo sulle nuove regole domani". I dubbi del governo italiano? "Siamo in stretto contatto con l'Italia, comprendiamo che una videoconferenza non è la cosa più facile" per un accordo "ma dovevamo trovare un bilanciamento tra i contenuti del dibattito e il fatto che alcuni ministri non potevano partecipare in presenza. Sappiamo che avere un'intesa sarebbe un successo per tutti", hanno spiegato le stesse fonti.

