Israele: 'Eliminato Subhi Ferwana, finanziere di Hamas'

L'esercito israeliano, in un'operazione mirata nel centro di Rafah, nel sud di Gaza, ha eliminato Subhi Ferwana, considerato uno dei maggiori finanzieri, insieme al fratello, di Hamas. Lo ha detto il portavoce militare secondo cui Ferwana "era coinvolto negli ultimi anni nel trasferimento di decine di milioni di dollari all'organizzazione terroristica di Hamas e alla sua ala militare attraverso la sua compagnia di cambio di soldi 'Hamsat'".

"Hamas e la sua ala militare - ha aggiunto il portavoce militare - dipendono da questi fondi, senza di cui le loro capacità sono ridotte". Ferwana - ha continuato - era "in grado di trasferire fondi all'ala militare di Hamas come richiesto dalla guerra". I fondi - ha spiegato - erano usati per "il pagamento dei salari ai terroristi durante la guerra e per finanziare la guerra di Hamas". Secondo il portavoce militare, la fazione islamica "usa finanzieri per ricevere i fondi trasferiti dall'Iran e da vari altri centri di raccolta all'estero. I cambiavalute effettuano i trasferimenti utilizzando il metodo di pulitura e riciclaggio di denaro, eludendo il sistema finanziario internazionale".

L'agenzia palestinese Wafa ha segnalato peraltro che "all'alba di questa mattina i bombardamenti israeliani si sono concentrati su Rafah e Khan Yunis, nel sud della Striscia". Fonti mediche e locali - riprese dalla Wafa - hanno riferito di almeno 25 palestinesi civili uccisi". Tra questi - ha aggiunto - "donne e bambini" nel raid che ha colpito "tre case" di due famiglie.

L'esercito israeliano aggiorna di essere impegnato in particolare a Khan Yunis, la principale città nel settore meridionale della striscia di Gaza. In mattinata c'è stato uno scontro a fuoco, ha precisato il portavoce militare, con una cellula di uomini armati dotati di lanciarazzi Rpg, i quali sono stati eliminati. A Gaza City, nel rione di Shejaiya, artificieri dell'esercito sono riusciti a disinnescare un ordigno nascosto all'interno di una clinica, a breve distanza da una scuola. Nelle perlustrazioni nella zona sono state trovate numerose armi (fra cui fucili Kalashnikov) e munizioni. Un altro tunnel militare di Hamas, secondo l'esercito, è stato identificato lungo la strada costiera di Gaza City. Il suo imbocco è stato colpito dal fuoco di un aereo da combattimento, "provocando la morte di un gran numero di terroristi".

Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno fatto anche sapere di aver distrutto in nottata la casa a Aqraba, in Cisgiordania, di un palestinese ritenuto responsabile dell'uccisione, lo scorso agosto, di due israeliani - padre e figlio - in un garage di Huwara, cittadina dei Territori. Shai (60 anni) e Aviad Nigarkar (28) erano originari di Ashdod e furono colpiti dal palestinese mentre stavano facendo lavare la propria auto. Nell'ambito delle operazioni in Cisgiordania il portavoce militare ha annunciato l'arresto di 10 palestinesi ricercati, inclusi 4 ritenuti affiliati ad Hamas, e il sequestro di armi soldi.

Onu, gli Usa potrebbero accettare la 'sospensione delle ostilità' a Gaza

Il voto del Consiglio di sicurezza Onu sulla bozza di risoluzione degli Emirati Arabi Uniti su Gaza slittato a oggi dopo la sospensione decisa lunedì sera dovrà tenere conto della posizione degli Stati Uniti che hanno dichiarato di non poter sostenere un riferimento alla "cessazione delle ostilità", ma di poter accettare una richiesta di "sospensione delle ostilità". Lo riferisce il Guardian. I Paesi arabi che hanno negoziato il testo hanno dichiarato di sentirsi incoraggiati nel vedere che la Casa Bianca sta cercando di trovare una formulazione che possa sostenere - invece di porre semplicemente il veto alla risoluzione come fatto in precedenza - la posizione adottata sulla richiesta di una pausa umanitaria il 18 ottobre e di un cessate il fuoco umanitario urgente il 9 dicembre.

Tv, l'esercito simula una strage di ebrei in una colonia in Cisgiordania

L'esercito israeliano ha simulato di recente una strage di civili ebrei da parte di palestinesi armati in località isolate vicine a Jenin (Cisgiordania settentrionale). Lo ha riferito la televisione commerciale Canale 12. Gli scenari hanno preso in considerazione la eventualità che una strage del genere possa avvenire non solo negli insediamenti ebraici vicini a Jenin ma anche in zone in territorio israeliano a pochi chilometri dalla Cisgiordania: ad esempio sulle pendici del monte Gilboa, o nel Wadi Ara.

Canale 12 ha aggiunto che questa esercitazione, condotta da una brigata che opera a Jenin, non ha invece simulato un'altra situazione di emergenza: ossia che ad aprire il fuoco contro israeliani in quella zona siano gli apparati di sicurezza della Autorità nazionale palestinese. Uno sviluppo del genere, secondo la emittente, è comunque preso in considerazione dal governo israeliano.

Nelle settimane passate è stata intanto aumentata la distribuzione di armi a 'squadre di pronto intervento', composte da volontari, organizzate in ciascun insediamento della Cisgiordania e nelle località di frontiera.

