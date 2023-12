A Belgrado nuova protesta contro presunti brogli elettorali

Una nuova manifestazione di protesta contro i presunti brogli nelle elezioni municipali di domenica scorsa a Belgrado è in corso davanti alla sede della commissione elettorale, nel centro della capitale serba. 'Ladri, ladri', scandiscono i dimostranti che mostrano cartelli con scritte ostili al governo, al presidente Aleksandar Vucic e al suo partito Sns, uscito vincitore del voto, sia nelle parlamentari che nelle municipali a Belgrado e nelle locali in Voivodina, la provincia autonoma nel nord del Paese.

L'opposizione, che a Belgrado è stata superata di poco dall'Sns, sostiene che il risultato nella capitale è stato falsato dal voto di oltre 40 mila persone non residenti fatte arrivare a Belgrado dalla viicina entità serba di Bosnia-Erzegovina per votare illegittimamente a favore del partito di Vucic. Accuse queste respinte dalla dirigenza serba, che sostiene peraltro come i serbo-bosniaci con doppia cittadinaza - bosniaca e serba - abbiano il diritto a votare in Serbia. Ieri sera, in una prima protesta davanti alla commissione elettorale, erano state lanciate uova, bottiglie di plastica e altri oggetti contro l'edificio. Un membro della commissione era stato aggredito e picchiato, e due dei giovani responsabili dell'attacco erano stati arrestati. A più riprese alcuni dimostranti avevano cercato di scavalcare la recinzione metallica e entrate nell'edificio ma erano stato fermati dal servizio di vigilanza.



