I miliziani si apprestano a lanciare attacchi dalla Siria

TEL AVIV - Hamas si appresta a lanciare attacchi contro Israele anche dal territorio della Siria. Lo ha appreso la televisione pubblica israeliana Kan secondo cui questo progetto e' stato discusso nei dettagli in un vertice tenuto la settimana scorsa in Turchia fra dirigenti di Hamas fra cui Khaled Meshal e Saleh el-Aruri.

Secondo la emittente cellule di Hamas hanno preso posizione nelle zone di Kuneitra e di Daraa (Siria meridionale) da dove si stanno organizzando per lanciare razzi ed altri attacchi verso Israele. Hamas - secondo Kan - ha inoltre deciso di accrescere le attivita' affidate ai suoi rappresentanti gia' attivi in Turchia.



