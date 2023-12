Michel, 'vertice straordinario Ue il primo febbraio'

"Il vertice Ue straordinario sulla revisione del bilancio europeo si terrà il prossimo primo febbraio". Lo ha detto il presidente del Consiglio Ue Charles Michel nel corso di una conferenza stampa con il premier belga Alexander de Croo. Il Belgio detiene la presidenza di turno dell'Ue a partire dal primo gennaio prossimo.

"Sulla revisione del bilancio comunitario all'ultimo consiglio abbiamo capito che sarebbe servito più tempo per poter raggiungere un accordo all'unanimità e convincere l'Ungheria: siamo determinati a lavorare sodo per avere il via libera anche di Budapest", ha sottolineato Michel, aggiungendo che in ballo non ci sono solo gli aiuti all'Ucraina ma "un più ampio pacchetto", ad esempio sulla migrazione - sia nella dimensione interna sia in quella esterna - e sulla solidarietà in caso di disastri naturali. Ma anche gli investimenti per l'industria della difesa europea o il cambiamento climatico.

