La mamma youtuber si dichiara colpevole di abusi sui figli

La mamma youtuber Ruby Franke si è dichiarata colpevole di aver abusato di due dei suoi sei figli. La donna di 41 anni, conosciuta sulla rete per il canale "8 Passengers", si è dichiarata colpevole in tribunale e ora sarà il giudice a decidere la sua condanna. La sentenza è attesa per il 20 febbraio.

Gli abusi sono emersi nei mesi scorsi dopo che il figlio 12enne di Franke era riuscito a scappare di casa chiedere aiuto a un vicino che, insospettito dal nastro adesivo ancora attorno alle caviglie e ai polsi del bambino, ha chiamato la polizia. Il canale "8 Passengers", attualmente chiuso, era stato creato nel 2015 e al suo apice contava di circa 2,5 milioni follower. Il canale seguiva la vita quotidiana di Franke, di suo marito Kevin e dei loro sei figli, senza preoccupazione alcuna per la loro privacy.





