Il ciclone Jasper allaga il nord, un coccodrillo nuota in città

Il ciclone tropicale Jasper ha colpito il nordest dell'Australia dove piogge da record hanno provocato ampie inondazioni. La piena ha travolto la città di Cairns, importante centro turistico da dove partono le imbarcazioni per la Grande Barriera Corallina, l'aeroporto normalmente frequentatissimo in questa stagione estiva e natalizia, è stato chiuso. Il premier statale Steven Miles ha dichiarato "una grave emergenza meteo", con la previsione che i livelli delle acque possano superare il record storico del 1977.

Ha aggiunto che vi sono "significative preoccupazioni" per molte remote comunità, in gran parte aborigene, rimaste isolate nel nord dello Stato. I corsi d'acqua della regione erano già saturi dopo il passaggio del ciclone la scorsa settimana, che aveva inondato autostrade, provocato cadute di alberi e causato blackout, intrappolando molte persone nelle loro case. Le squadre di soccorso hanno risposto a centinaia di chiamate e condotto evacuazioni e salvataggi. Una bambina di 10 anni è stata colpita da un fulmine sabato scorso ed è stata ricoverata in stato critico.

Il servizio di emergenza del Queensland ha avvertito che molte persone sono stare tratte in salvo nel nord dello Stato dopo aver continuato a guidare attraverso aree inondate. "Non possiamo essere più chiari su quanto sia pericoloso, non solo per chi si addentra deliberatamente in acqua, ma anche per il nostro personale di emergenza che rischia la vita per salvare voi", aggiunge il comunicato.

Un coccodrillo che nuota in città, gli aerei sulle piste dell'aeroporto sommersi dall'acqua, persone in fuga su imbarcazioni: sono alcune delle immagini che arrivano da Cairns, città australiana del nord, dove le inondazioni provocate dal ciclone tropicale Jasper hanno portato all'evacuazione di migliaia di persone. Lo scrive la Bcc pubblicando le immagini delle devastazioni e del coccodrillo trascinato dalla piena per le vie cittadine.

Nelle ultime ore Cairns ha registrato la caduta di più di 2 metri di pioggia, il governatore del Queensland Steven Miles ha dichiarato che il disastro è "il peggiore che si ricordi" nella zona. Alcuni malati non hanno potuto essere evacuati da un ospedale locale a causa delle condizioni meteorologiche e i pazienti hanno trascorso la notte sul tetto della struttura sanitaria. Cairns è una località turistica molto nota poiché all'aeroporto locale arrivano da tutto il mondo i turisti diretti alla Grande barriera corallina, specialmente nel periodo delle festività natalizie.

