Erdogan, 'ci auguriamo di rilanciare l'accordo sul grano'

"Ci auguriamo di rilanciare il processo di Istanbul se le parti lo desiderano". Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, in riferimento all'accordo per l'esportazione di grano attraverso un corridoio sicuro nel Mar Nero trovato nel 2022 tra Mosca e Kiev, con la mediazione di Ankara e dell'Onu. Il presidente turco si è espresso in questi termini durante una conferenza congiunta con il premier ungherese Viktor Orban a Budapest, trasmessa dalla tv di Stato turca Trt. Durante la conferenza, Orban ha espresso apprezzamento per la mediazione di Ankara che aveva portato al raggiungimento del patto sul grano, conclusosi però in luglio dopo l'uscita di Mosca.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA