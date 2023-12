Navalny spostato da un carcere di Mosca a un luogo sconosciuto

Il leader dell'opposizione russa Alexey Navalny è stato prelevato da una prigione vicino a Mosca e portato in una località sconosciuta. E' tornato a ribadirlo la sua portavoce, Kira Yarmysh, citando un rappresentante del tribunale, dopo che da giorni non ci sono sue notizie.

Incarcerato nel 2021 dopo essere sopravvissuto a un attentato per avvelenamento, Navalny è stato visto per l'ultima volta a inizio mese.

Yarmysh ha dichiarato di aver saputo che il leader dell'opposizione russa, che sta scontando una condanna a 19 anni, è stato allontanato dalla regione di Vladimir, vicino a Mosca, l'11 dicembre, segnalando un potenziale trasferimento in carcere. "Non si sa dove sia stato portato esattamente", ha aggiunto la portavoce. "Voglio ricordare che gli avvocati non vedono Alexey dal 6 dicembre. Non sappiamo perché non sia stato permesso loro di incontrarlo, se Alexey fosse ancora nell'IK-6", ha detto Yarmysh, riferendosi alla colonia penale dove è stato visto l'ultima volta.



Usa 'profondamente preoccupati dalla situazione di Navalny

Il Dipartimento di Stato si dice "profondamente preoccupato" per lo stato di salute del leader dell'opposizione russa Alexey Navalny. "Abbiamo comunicato al governo russo che è responsabile per quello che accade a Navalny sotto la sua custodia, e che saranno ritenuti responsabili dalla comunità internazionale", ha detto un portavoce del Dipartimento di Stato a Axios.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA