Macron: 'Non ho cambiato numero, pronto ad ascoltare Putin'

"Non ho cambiato numero di telefono: se Putin ha delle proposte sono pronto ad ascoltarlo". Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron parlando dell'attacco russo all'Ucraina al termine del vertice Ue svoltosi a Bruxelles.

Naturalmente le proposte, ha precisato il presidente francese, devono "esprimere la volontà di dialogare ed essere in linea con il rispetto del diritto internazionale". Macron ha poi definito un "segnale politico importante" la decisione presa sull'avvio dei negoziati di adesione all'Ue con Kiev. Ma prima che l'Ucraina possa entrare nell'Ue passerà ancora molto tempo, ha aggiunto Macron, riferendosi alle preoccupazioni espresse sia da Orban sia da alcuni settori dell'economia francese, come quello agricolo.

Scholz: 'Putin si sbaglia, aiuteremo Kiev finché necessario'

"Chi ha il potere in Russia sta aspettando che l'Europa diventi debole. Putin conta sul fatto che diminuirà la disponibilità dei nostri Paesi a sostenere l'Ucraina. E' qui che si sbaglia. Perché noi faremo ciò che è necessario, per il tempo che sarà necessario". Lo ha scritto oggi su X il cancelliere tedesco Olaf Scholz.

Kiev, Putin gonfia le cifre dei russi che combattono in Ucraina

Il presidente russo Vladimir Putin ha indicato cifre esagerate sui russi che combattono in Ucraina. Lo riferisce Andrii Yusov, rappresentante della Direzione principale dell'intelligence del ministero della Difesa (Gur), come riporta Rbc Ucraina, commentando le parole di Putin che ieri ha riportato la presenza di 617mila soldati del Cremlino

nel territorio di Kiev.

Secondo Yusov, quando il nemico presenta dati distorti, lo fa deliberatamente, in particolare per causare una pressione informativa sull'Ucraina, per continuare a spaventare qualcuno all'estero. "Questa non è l'unica bugia uscita ieri dalla bocca del dittatore russo. Praticamente ogni volta che ha aperto bocca ha mentito. Ma ieri il dittatore russo ha confessato pubblicamente tutta una serie di crimini di guerra e ha dichiarato di volerli continuare", ha detto Yusov.

Secondo il rappresentante del Gur, più di 450.000 persone stanno combattendo contro l'Ucraina, e "non è la cifra espressa da un uomo che assomiglia a Putin". "A meno che non abbia contato insieme tutti gli invasori liquidati che non sono stati portati via dal campo di battaglia. In questo modo sarebbe potuta risultare una figura diversa. Ma in generale, questa è propaganda", ha aggiunto Yusov.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA