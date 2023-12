Gaza: Idf, recuperato corpo ostaggio franco-israeliano

06:24

Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno annunciato oggi di aver recuperato nella Striscia di Gaza e di aver riportato in Israele i resti del franco-israeliano Elya Toledano, preso in ostaggio da Hamas durante il sanguinoso attacco del 7 ottobre. "Durante l'operazione a Gaza il corpo dell'ostaggio Elya Toledano, 28 anni, è stato recuperato dalle forze speciali dell'esercito e rimpatriato in Israele", hanno riferito in un comunicato le Idf precisando che i medici forensi avevano correttamente identificato i resti.