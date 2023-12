Stop ai negoziati con Hamas sugli ostaggi, ira dei familiari contro Netanyahu

04:21

L'esercito di Israele utilizzerà una "varietà creativa di modi" per distruggere i tunnel di Hamas, ha detto il portavoce delle Forze di difesa israeliane (Idf) Daniel Hagari rispondendo ieri sera alla domanda se le Idf stessero allagando i passaggi sotterranei dei miliziani palestinesi. "Alcuni di questi modi consistono in attività tattiche, utilizzando qualche tipo di strumento per far uscire i terroristi dai tunnel e con delle distruzioni permanenti in modo che" tali passaggi "non possano più funzionare", ha detto Hagari. "Quanti più modi sono, meglio è: è sbagliato dare al nemico informazioni su quando e in quale luogo", ha aggiunto il portavoce delle Idf.