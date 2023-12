'Piani di attacchi di Hamas, arresti in Germania e Danimarca'

Un attentato di Hamas è stato apparentemente scongiurato in Germania. Quattro uomini, presumibilmente appartenenti alla fazione palestinese, stavano pianificando un attacco a istituzioni ebraiche in Germania, riporta Tagesschau. I quattro sono stati arrestati oggi e la Procura generale federale ha assunto il controllo delle indagini. Gli uomini stavano recuperando armi da un deposito sotterraneo per portarle a Berlino. Tuttavia, non ci sarebbe stato un piano già concreto per l'attacco.

La Procura generale federale tedesca Gba conferma in un comunicato l'arresto di quattro presunti membri di Hamas, tre in Germania e uno dei Paesi Bassi. Gli uomini sono sospettati di appartenenza a un'organizzazione terroristica e di aver cercato un deposito di armi creato in passato da Hamas. Le armi dovevano quindi essere portate a Berlino e tenute pronte in vista di "potenziali attacchi terroristici contro istituzioni ebraiche in Europa", scrive la procura. Gli uomini avrebbero preso ordini da Hamas dal Libano.

'Preparavano attentato', 3 arresti in Danimarca e uno in Olanda

Quattro persone sono state arrestate questa mattina, tre in Danimarca e uno in Olanda, in seguito ad un operazione congiunta tra la polizia danese e quella olandese. Gli arrestati sono sospettati di aver preparato un attacco terroristico in Danimarca. La polizia danese ha dichiarato che non possono entrare in dettaglio per non danneggiare le indagini: "Non possiamo dirvi le motivazioni o quali oggetti volevano colpire", ha dichiarato poco fa il capo operativo del ramo d'intelligence della polizia danese, Flemming Drejer. "Ci sono legami con l'ambiente delle gang criminali, in particolare con LTF (Loyal To Familia nrd), con persone che vivono in Danimarca e all'estero" ha aggiunto, parlando coi cronisti.

Mossad ringrazia Danimarca per arresto 'terroristi di Hamas'

Gli arresti in Danimarca di sette persone "legate all'organizzazione terroristica Hamas" hanno consentito di sventare un attentato che essi si prefiggevano di compiere in Europa contro persone innocenti. Lo ha reso noto il Mossad in un comunicato in cui si è congratulato con i servizi di sicurezza danesi per quella operazione.

"Hamas - secondo il Mossad - cerca di estendere le proprie capacità operative nel mondo ed in Europa in particolare, nell'intento di colpire obiettivi israeliani, ebraici ed occidentali". Grazie a questi arresti è stato possibile, ha aggiunto il Mossad, "esporre una vasta infrastruttura di Hamas".

