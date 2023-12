Giappone, circa 12mila tonnellate pesci morti al largo Hakodate

Dall'inizio di dicembre circa 1.200 tonnellate di sardine e sgombri sono state trovate sulla superficie del mare al largo del porto peschereccio di Hakodate, nell'Hokkaido, formando una coltre argentata che si estende per più di un chilometro. Lo riporta il Guardian sottolineando che le autorità giapponesi stanno cercando di determinare i motivi.

"La causa è sconosciuta al momento", ha detto al giornale Mikine Fujiwara, un funzionario locale della pesca: "Abbiamo in programma di campionare l'acqua di mare nel sito ed esaminarla per scoprire la causa".

"Non ho mai visto nulla di simile prima", ha detto al Mainichi Shimbun un pescatore che lavora nella zona da 25 anni.



