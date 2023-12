Harvard salva la rettrice tiepida sull'antisemitismo

La rettrice di Harvard, Claudine Gay, resta al suo prestigioso posto nonostante la controversa testimonianza alla Camera Usa sugli episodi di antisemitismo nel suo campus. Il cda del college ha votato all'unanimità il suo sostegno alle presidentessa, all'indomani di una lettera firmata da oltre 700 docenti dell'ateneo che si erano schierati dalla sua parte.

"Siamo convinti che la rettrice sia la leader giusta per aiutare la nostra comunità a guarire e ad affrontare i seri problemi sociali che abbiamo davanti a noi", si legge in una nota del board seguita alla votazione. Classe 1970, sposata con un docente della Stanford University con il quale ha avuto un figlio, Gay è stata nominata alla guida di Harvard solo un anno fa. Qualche giorni fa si è scusata per le sue dichiarazioni al Congresso in un'intervista al giornale del college, il famoso Harvard Crimson.

"Mi dispiace. Le parole sono importanti e se le mie hanno amplificato dolore e stress non posso che essere pentita di averle pronunciate", ha ammesso. La rettrice, assieme alle sue colleghe del Mit e dell'University of Pennsylvania, ha scatenato un putiferio quando, incalzata dalla deputata Elise Stefanik della commissione Istruzione e Lavoro che le domandava se "chiedere il genocidio degli ebrei violasse le regole di Harvard", ha risposto: "Dipende dal contesto".

Per la stessa frase, ripetuta più volte, la presidente di UPenn, Liz Magill è stata costretta a dimettersi, mentre quella del Massachussetts Institute of Technology, Sally Kornbluth, ha ottenuto l'appoggio del cda. La bufera, però, è tutt'altro che passata. Innanzitutto perché gli episodi di bullismo e violenza contro gli studenti ebrei nei college americani continueranno almeno fin quando non si placheranno le operazioni militari di Israele a Gaza, con grande imbarazzo per l'amministrazione di Joe Biden che in questi giorni sta cercando di camminare sulla linea sottile che separa la libertà di parola dai discorsi d'odio, divisa tra il suo sostegno a Israele e quello ai college liberal. In secondo luogo perché, dopo le loro uscite a dir poco infelici, le tre rettrici più importanti d'America sono destinate a restare sotto lo scrutinio di media e accademici per mesi.

Non è un caso che a poche ore dal voto sull'Harvard Crimson sia uscito un articolo nel quale si accusa la rettrice Gay di plagio in quattro suoi lavori, inclusa la sua tesi del Phd ad Harvard. "Nel corso della mia carriera, ho lavorato per garantire i più alti standard accademici", ha subito replicato la presidente. Ma le accuse sono pesanti - soprattutto nel mondo accademico americano dove c'è pochissima tolleranza verso il sospetto di plagio - e sono destinate a gettare nuove ombre sulla rettrice.



