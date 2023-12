Zelensky, guerra di Putin è contro tutta l'Europa libera

"La guerra della Russia contro l'Ucraina è in realtà una guerra contro tutta l'Europa libera". Lo ha detto Volodymyr Zelensky a Washington sottolineando che "Putin vuole dividere l'Europa per la prima volta dalla caduta del muro di Berlino".

"Putin deve perdere" ha sottolineato Zelensky alla National Defense University. "L'Ucraina non crollerà e così l'Europa non crollerà, siamo l'ultima frontiera ad est" ha ammonito che lo zar "deve essere fermato all'inizio", prima che minacci altri Paesi, come i Baltici. "Il mondo ci guarda".

"I ritardi a Capitol Hill sono quello che vuole Vladimir Putin. Quei ritardi gli fanno credere che la liberta e la democrazia siano al collasso" ha poi detto Zelensky evidenzianto che il leader del Cremlino "sta cercando alleati all'estero e anche negli Usa, con la disinformazione". Per Putin, ha aggiunto Zelensky, i ritardi negli aiuti militari sono "sogni che diventano realtà". "Potete contare sull'Ucraina per sconfiggere", il leader del Cremlino e "speriamo altrettanto di poter contare su di voi", ha detto ancora il presidente ucraino.

"Stiamo lavorando col presidente Joe Biden, che ringrazio, anche per produrre insieme munizioni": ha annuncia Zelensky

E' stato Joe Biden ad invitare Volodymr Zelensky a Washington. Lo ha detto il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale americana, John Kirby, in un briefing con la stampa a borde dell'Air Force One annunciando che gli Usa annunceranno un nuovo pacchetto di aiuti a Kiev entro la fine del mese.

