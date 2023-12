Farage sfonda in reality show e non esclude ritorno in politica

Nigel Farage sempre più volto tv di successo ha ottenuto anche un risultato importante, il terzo posto, nell'ultima edizione di 'I'm A Celebrity Get Me Out Of Here', il popolarissimo reality show in onda sull'emittente britannica Itv e paragonabile all'Isola dei famosi, conquistando altra visibilità utilizzabile per un possibile ritorno in politica, che lui stesso non esclude. "Mai dire mai, non posso prevedere quello che accadrà", ha dichiarato l'ex tribuno della Brexit riconvertito all'attività di anchorman tv sul canale di destra Gb News durante il programma Good Morning Britain precisando fin da subito che non intende certo farlo fra le file del partito conservatore del premier Rishi Sunak, a suo avviso destinato alla "sconfitta totale" nelle elezioni politiche previste fra la fine del 2024 e l'inizio del 2025.

Farage, che vanta non pochi ammiratori nella destra Tory fra quanti chiedono una linea più dura sull'immigrazione rispetto a quella portata avanti da Sunak fra mille difficoltà, è uscito dalle difficili prove di sopravvivenza nella giungla australiana fra gabbie piene di insetti e serpenti alternate ai cibi disgustosi offerti ai concorrenti senza incorrere in momenti troppo imbarazzanti ma solo in qualche polemica. Non era andata così a Matt Hancock, controverso ex ministro della Sanità del governo conservatore fino a metà della premiership di Boris Johnson, giunto sempre al terzo posto nella scorsa edizione del reality show ma subendo un'ulteriore perdita di credibilità. Per Farage fra l'altro proprio in questi giorni c'è stata l'uscita allo scoperto sul Times del nome della sua donna 'segreta' degli ultimi 20 anni, Laure Ferrari, una 44enne francese euroscettica e seguace del partito di destra Debout La France. Stando al giornale anche questo potrebbe essere un possibile segnale di un ritorno in politica dell'ex leader dell'Ukip.



