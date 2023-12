Biden invita Zelensky alla Casa Bianca

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj, invitato martedì alla Casa Bianca da Joe Biden, incontrerà nello stesso giorno anche lo speaker della Camera Mike Johnson, in Campidoglio. Lo ha reso noto l'ufficio dello stesso Johnson. Potrebbe essere un faccia a faccia chiave sullo sfondo delle richieste dei repubblicani, che pretendono concessioni significative sulla politica migratoria in cambio del loro voto per nuovi aiuti a Kiev.

Zelensky è stato attivissimo oggi a Buenos Aires, nel corso della sua prima visita in America Latina in occasione dell'insediamento del presidente argentino, Javier Milei, che lo ha salutato calorosamente all'esterno del Parlamento prima di pronunciare il suo discorso programmatico davanti ad una folla che lo attendeva da ore. Milei e Zelensky si sono parlati da vicino per una trentina di secondi, e salutati con abbracci e pacche reciproche sulle spalle, segno di una svolta chiara della futura politica estera argentina per quanto riguarda il conflitto con la Russia. Attraverso il suo account X, il capo dello Stato ucraino ha salutato "un nuovo inizio" per l'Argentina, auspicando che Milei possa "sorprendere il mondo" con i suoi successi. "Sono certo - ha assicurato - che la cooperazione bilaterale fra Ucraina e Argentina continuerà ad espandersi". Nella sua intensa mattinata di colloqui per cercare di aumentare il sostegno latinoaamericano, finora non molto importante, alla causa ucraina, Zelensky ha incontrato nell'ordine anche i presidenti di Paraguay, Uruguay e Ecuador, rispettivamente Santiago Peña, Luis Lacalle Pou e Daniel Noboa. Arrivato la notte scorsa, il capo dello Stato ucraino, che durante la cerimonia in Parlamento era seduto vicino al presidente cileno Gabriel Boric, lascerà l'Argentina dopo aver partecipato alla serata di gala offerta dal presidente Milei al Teatro Colon.



