Hamas, 'sventato blitz militare, morto soldato ostaggio'

L'Unione Europea "non è ancora pronta" per varare sanzioni a 27 ai coloni israeliani in Cisgiordania ma la questione viene "apertamente discussa" e tornerà al tavolo. Lo ha detto un fonte diplomatica europea alla vigilia del Consiglio Affari Esteri di lunedì, dove la situazione a Gaza sarà al centro della discussione dei ministri, benché non sia attesa "alcuna decisione concreta". I coloni, spiega la fonte, sono però visti dai 27 come "un rischio per l'escalation regionale" e un "ostacolo" alla soluzione dei due Stati, oltre che responsabili di "violenze" e "violazioni del diritto internazionale". "Sono un problema, non c'è dubbio, e la situazione in Cisgiordania verrà discussa in Consiglio", conclude la fonte.