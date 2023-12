Una rivendicazione e poi la coltellata mortale al turista sotto la torre Eiffel

Armand Rajabpour-Miyandoab, il francese di 26 anni che ieri sera a Parigi ha ucciso un turista tedesco di 24 anni vicino alla Tour Eiffel e ferito altre due persone, è figlio di due genitori iraniani, secondo quanto reso noto dagli inquirenti. In stato di fermo, l'aggressore - che è schedato S (ad alto rischio radicalizzazione) - ha detto ai poliziotti di "non poter sopportare più che i musulmani muoiano, in Afghanistan come in Palestina" e avrebbe dichiarato la sua rabbia "per quello che succede a Gaza", affermando che la Francia "è complice di quello che fa Israele".

Secondo la ricostruzione del ministro dell'interno Gérald Darmanin, l'uomo ha ucciso "a coltellate" il giovane tedesco e poi "se l'è presa con la compagna" che si è salvata soltanto "grazie a un tassista che aveva visto la scena".

Armand Rajabpour-Miyandoab, che viveva con i genitori in una banlieue residenziale di Parigi, aveva pubblicato sui social un video di rivendicazione del suo attacco immediatamente prima di passare all'azione. Vi compare con una felpa e un cappuccio nero e una mascherina chirurgica davanti al viso. Dichiara la sua fedeltà alla jihad e parla "dell'attualità, del governo, dell'uccisione di musulmani innocenti", dice una fonte degli inquirenti.

I genitori iraniani avevano lasciato l'Iran per sfuggire al regime dei mullah e non sono musulmani. Da giovanissimo, Armand si era invece convertito all'islam in Francia, dopo essere stato a contatto di un personaggio molto noto all'ambiente del jihadismo, Maximilien Thibaut, partito a combattere in Iraq e in Siria.



