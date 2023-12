Terremoto nelle Filippine, 'rientrato l'allarme tsunami'

Le autorità filippine hanno lanciato un avvertimento per uno "tsunami distruttivo" e hanno invitato le persone che vivono nelle zone costiere a fuggire nell'entroterra dopo che un potente terremoto oggi ha colpito il sud del paese. L'allarme è poi rientrato.

"In base a tutti i dati disponibili, la minaccia tsunami è ora passata", scrive nel suo aggiornamento l'Us Tsunami Warning System mettendo comunque in guardia sul fatto che "in alcune aree costiere", vicino all'epicentro del sisma, "possono verificarsi nelle prossime ore fluttuazioni minori del livello del mare"



