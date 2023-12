Duello in tv fra DeSantis e Newsom, i volti opposti dell'America

Insulti e attacchi nell'insolito duello tv in Georgia su Fox News tra i governatori di Florida e California, il repubblicano Ron Desantis e il democratico Gavin Newsom: il primo in affanno nella corsa per la Casa Bianca, il secondo con ambizioni presidenziali per il 2028. Ma forse pronto a subentrare a Joe Biden se dovesse ritirarsi, anche se ha negato una "campagna ombra" e ha difeso il presidente a spada tratta, indicando la sua vice Kamala Harris come eventuale alternativa. "Nessuno di noi due sarà il nominee nel 2024, tu sei sotto di 41% punti su Donald Trump nel tuo Stato", lo ha provocato Newsom.

Doveva essere un dibattito "The Great Red vs. Blue State" ma naturalmente è andato oltre, rivelando due modelli antitetici di sviluppo e due volti opposti ("Marte e Venere" secondo Politico) di un Paese sempre più polarizzato e rissoso, dove la verità dei fatti si confonde nel caos e nella faziosità.

I due, che si fanno la guerra da tempo, hanno litigato per un'ora e mezza su tutte le questioni chiave che dividono i rispettivi partiti, con il conduttore Sean Hannity incapace di tenerli a bada in uno studio senza claque (su richiesta di Newsom): immigrazione, educazione, armi, aborto, senzatetto, crimine, pandemia, economia, tasse, Israele, Cina, la leadership e il livello cognitivo di Joe Biden. "E' un pericolo per il Paese", ha avvisato DeSantis riferendosi al presidente, cui ha rifilato come voto F (fallimento). "Sceglierei Biden al 100% contro DeSantis ogni giorno della settimana a qualsiasi età", gli ha replicato Newsom, snocciolando "con orgoglio" i risultati record della sua presidenza e concedendogli una A, il massimo dei voti. "Questo è un politico astuto e viscido il cui Stato sta fallendo", ha esordito DeSantis, puntando il dito contro una ideologia di sinistra che vuole "confini aperti", tasse alte e "indottrinamento" a scuola. Newsom ha vantato la leadership del Golden State in tutti i settori, pur faticando a spiegare i motivi di un innegabile appannamento del mito californiano, quindi ha colpito basso sulla vacillante campagna presidenziale del rivale invitandolo a cedere il passo all'emergente Nikki Haley.

Tra i momenti clou gli attacchi del governatore della California sull'aborto ("criminalizzi le donne e i medici") e sugli immigrati spediti in altri Stati usandoli come "pedine" di un gioco politico "per attrarre l'attenzione e sconfiggere Trump". Dal canto suo il leader della Florida ha colpito duro sul fronte dell'esercito di homeless in California, mostrando anche una mappa delle feci a San Francisco, dove ordine e legge sono tornati "solo per l'arrivo di un dittatore comunista" (Xi al vertice Apec). Dal confronto è emerso un DeSantis più aggressivo (anche se non più convincente) di quello visto nei duelli tv contro i suoi rivali repubblicani e un Newsom con le potenzialità di ipotecare, prima o dopo, la Casa Bianca.



