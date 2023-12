Carlo e la bandiera greca sulla cravatta dopo il caso Partenone

Una cravatta con tante bandiere della Grecia, sfoggiata alla Cop28 di Dubai, e soprattutto a favore delle telecamere di tutto il mondo. E' la scelta fatta da re Carlo d'Inghilterra, che però è destinata a far discutere perché è arrivata nel pieno delle tensioni diplomatiche tra Londra e Atene sulle sculture del Partenone conservate nella capitale britannica.

Il Guardian spiega che il sovrano, con questa cravatta, potrebbe aver fatto semplicemente una scelta estetica oppure aver abbracciato le sue origini greche, visto che il padre nacque a Corfù. Ma ad Atene i media si sono affrettati a leggerlo come un implicito segno di sostegno dopo la lite tra i premier Rishi Sunak e Kyriakos Mitsotakis, sui marmi conservati al British Museum, e che la Grecia rivorrebbe indietro.

Sulla questione una fonte reale si è limitata a riferire che la cravatta (che sarebbe venduta in una boutique esclusiva a Kolonaki, ad Atene) faceva parte della collezione di Carlo ed era stata indossata anche alla Horse Guards Parade durante la recente visita di Stato della Corea del Sud, così come in precedenti occasioni.

In ogni caso, anche se si fosse trattato di un messaggio mirato, Sunak non l'ha capito oppure non gli è importato, ha rilevato il Guardian. Ricordando che il primo ministro ha pubblicato una sua foto con il re sul suo profilo X.

Carlo III, che va regolarmente in vacanza nel Paese natale di suo padre, ha sempre detto di "sentire un profondo legame con la Grecia, per il suo paesaggio, la sua storia e la sua cultura".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA