Vertice Osce: c'è Lavrov, Kiev e i baltici non ci andranno

L'Ucraina e i tre Paesi baltici (Estonia, Lettonia e Lituania) hanno annunciato che non parteciperanno alla riunione ministeriale dell'Osce a Skopje, il 30 novembre e il primo dicembre, a conclusione della presidenza dell'organizzazione paneuropea da parte della Macedonia del Nord, per la presenza

all'incontro della delegazione russa guidata dal ministro degli Esteri Serghei Lavrov.

"Dovremmo concentrare i nostri sforzi comuni su come salvare l'Osce dalla Russia e non inviare messaggi sulla possibilità di un ritorno alle forme di cooperazione esistenti prima del febbraio 2022 allo Stato che ha scatenato la più grande aggressione armata in Europa dalla fine del della Seconda Guerra Mondiale", si legge in una nota del ministero degli Esteri di Kiev. "Per questo motivo la delegazione dell'Ucraina non parteciperà alla riunione dell'Osce".

Da parte loro, i tre Paesi baltici hanno dichiarato in una nota congiunta che "i ministri degli Esteri di Estonia, Lettonia e Lituania condannano fermamente la decisione di consentire la partecipazione del ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov al Consiglio ministeriale dell'Osce a Skopje e pertanto hanno deciso di non partecipare".

"La decisione di permettere a Serghei Lavrov di partecipare alla Conferenza ministeriale dell'Osce rischia di legittimare lo Stato aggressore della Russia come membro legittimo della nostra comunità di nazioni libere", aggiunge la nota

Queste prese di posizione sono arrivate dopo che il ministero degli Esteri bulgaro ha confermato in un suo comunicato stampa diffuso nella tarda serata di ieri che le autorità di Sofia hanno permesso il sorvolo dello spazio aereo della Bulgaria al velivolo col quale il ministro degli esteri russo si recherà nei prossimi giorni a Skopje, dove il 30 novembre e il primo dicembre si terrà il vertice dell'Osce, a conclusione della presidenza dell'organizzazione paneuropea da parte della Macedonia del Nord.

Il permesso è stato concesso su richiesta del ministero degli Esteri macedone. "Il permesso per la partecipazione alla riunione del Consiglio dei ministri dell'Osce a Skopje è concesso al ministro degli Esteri della Federazione russa Serghiei Lavrov e rientra nelle eccezioni all'applicazione del regime di sanzioni dell'Ue nei suoi confronti. L'autorizzazione concessa non si applica ai membri della sua delegazione, che risultassero anch'essi sanzionati", si sottolinea nella nota del ministero degli Esteri bulgaro. Il via libera di Sofia al sorvolo dell'aereo di Lavrov era stato anticipato ieri sera dall'ambasciatrice della Russia in Bulgaria Eleonora Mitrofanova.

Da parte sua, il ministro degli Esteri nordmacedone, Bujar Osmani, ha sottolineato che "la Russia con la sua aggressione dell'Ucraina ha violato i principi dell'Osce, ai quali abbiamo aderito volontariamente 50 anni fa, e lo dirò al ministro Lavrov, che incontrerò non da ministro degli Esteri della Nord Macedonia ma da presidente dell'Osce". "Lavrov non sta venendo a Skopje ma alla ministeriale dell'Osce, così come all'Onu a New York: l'organizzazione ha servito la regione per promuovere i valori democratici e ne avremo bisogno sempre di più in futuro, dobbiamo preservarla", ha aggiunto

Per l'Ucraina Mosca 'ricatta e minaccia'

L'Ucraina 'apprezza molto gli sforzi della Macedonia del Nord in qualità di presidenza nel 2023 dell'Osce, 'nonchè del ministro degli Affari esteri Bujar Osmani, che hanno dimostrato elevata professionalità e impegno costante nella tutela dei principi e degli impegni dell'Osce.

Siamo particolarmente grati alla Macedonia del Nord per aver dato priorità alla questione del contrasto all'aggressione russa contro l'Ucraina nel corso della sua Presidenza', si legge nella nota di Kiev.

'Oggi la Federazione Russa esercita pressioni e indebolisce l'Osce attraverso l'abuso della regola del consenso. Ricorrendo al ricatto e alle minacce aperte, la Federazione Russa ha sistematicamente bloccato il consenso su questioni cruciali. Il blocco della candidatura dell'Estonia alla presidenza dell'Osce nel 2024 è diventato l'ennesimo esempio degli abusi della Russia. Inoltre, la Russia ha arrestato illegalmente tre funzionari ucraini dell'Osce che sono in detenzione da più di 500 giorni. La Russia ha creato una crisi esistenziale

all'interno dell'Osce e ha trasformato l'Organizzazione in ostaggio dei suoi capricci e della sua aggressività', accusa il ministero degli Esteri ucraino.

'In tali condizioni, la presenza della delegazione russa alla riunione a livello ministeriale per la prima volta dall'inizio dell'invasione su vasta scala dell'Ucraina da parte della Russia non farà altro che aggravare la crisi nella quale la Russia ha spinto l'Osce'.

Le ragioni dei Paesi baltici

Il 30° Consiglio ministeriale dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) si terrà dal 30 novembre al 1° dicembre 2023 a Skopje, nella Macedonia settentrionale. Il Consiglio ministeriale è l'organo decisionale e di governo centrale dell'OSCE.

"L'incontro annuale è l'occasione per i ministri degli Esteri di esaminare e valutare la situazione della sicurezza nell'area euro-atlantica ed euroasiatica, nonché il lavoro dell'organizzazione in tutti i suoi campi di attività", si legge sul sito dell'organizzazione.

"Negli ultimi due anni - puntualizzano i Paesi baltici - abbiamo assistito a come uno Stato partecipante all'OSCE abbia attivamente e brutalmente cercato di annientarne un altro. Inoltre, non abbiamo visto altro che il comportamento ostruzionistico della Russia all'interno dell'OSCE, prima bloccando qualsiasi presenza e attività dell'OSCE in Ucraina, poi bloccando la presidenza dell'Estonia per il 2024 per motivi del tutto inventati e ora bloccando le soluzioni costruttive per mantenere viva e funzionale l'organizzazione".

"A questo proposito, la decisione di permettere al Ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov di partecipare alla Ministeriale dell'OSCE rischia di legittimare l'aggressore Russia come membro legittimo della nostra comunità di nazioni libere, di banalizzare gli atroci crimini che la Russia sta commettendo e di tollerare la palese violazione e il disprezzo della Russia dei principi e degli impegni fondamentali dell'OSCE".

