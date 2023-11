Expo 2030, Gualtieri e le testimonial a sostegno della candidatura di Roma

La delegazione italiana è entrata nel Palais des Congrès di Issy-les-Moulineaux, alle porte di Parigi, dove oggi si sceglie la città che ospiterà Expo 2030. In testa alla delegazione, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

Emozionatissime, in attesa, Sabrina Impacciatore e Bebe Vio, due delle tre donne scelte dal Comitato promotore di Roma come testimonial per la giornata decisiva: "Siamo qui per la vittoria - dice l'attrice all'ANSA - è molto difficile ma ce la possiamo fare, lotteremo fino all'ultimo respiro". Poi, a una domanda sul significato della scelta di tre donne come testimonial di Roma, l'attrice si commuove: "è una scelta molto bella - dice - molto importante. Io cerco la complicità, la collaborazione degli uomini, non l'antagonismo. Ci batteremo per tutti con tutte le forze, ma oggi lotto con un cuore di donna" "Ho vissuto a Venezia - dice Bebe Vio - ma Roma mi è entrata nel cuore con la sua bellezza. Oggi lottiamo anche per l'Italia e le sue bellezze, per il Mediterraneo.

"Sono felice di confermare che lo Stato d'Israele ha deciso ufficialmente di sostenere la candidatura del Comune di Roma a Expo 2030. Noi dell'ambasciata siamo ben lieti che il nostro suggerimento sia stato accolto. In bocca al lupo, Roma!". Lo scrive su X l'ambasciatore israeliano Alon Bar nel giorno in cui si riunisce l'Assemblea generale dell'Ufficio Internazionale delle Esposizioni per scegliere tra Roma, Riad e Busan.

