Il giornalista statunitense Evan Gershkovich, il corrispondente locale del Wall Street Journal detenuto in Russia, resterà in carcere fino al 30 gennaio. Lo ha stabilito un tribunale di Mosca. E' stata così prolungata di due mesi la custodia cautelare del giornalista arrestato a fine marzo in Russia per "spionaggio", accusa che lui respinge.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA