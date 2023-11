'Gli operai intrappolati in un tunnel saranno liberi entro sera'

Entusiasmo ed eccitazione fuori dall'imboccatura del tunnel di Silkyara, nello stato indiano indiano dell'Uttarakhand, per l'imminente fine dell'incubo vissuto dai 41 operai intrappolati dal 12 di novembre, dopo una frana, in una galleria stradale in costruzione.

Il governatore dello stato ha confermato che, poiché la perforazione di una galleria verticale per raggiungere il tunnel crollato è terminata con successo, si andrà avanti con il piano prestabilito. Per cui, gli uomini della National Disaster Response Force, la protezione civile indiana, inizieranno a percorrere il passaggio creato inserendo nello scavo un tubo cilindrico di acciaio, per raggiungere finalmente gli operai.

I 41 uomini verranno poi trasferiti uno alla volta attraverso lo stesso percorso, per poi essere trasferiti, su barelle a ruote, che saranno trasportate all'aperto con l'aiuto di corde. Si tratta della fase finale dell'operazione di salvataggio che dovrebbe concludersi nelle prossime tre ore.

Quarantuno ambulanze, una per ciascuno degli operai, sono per ora in stand-by, pronte a trasportarli all'ospedale più vicino; con l'assistenza di un familiare per ognuno ammesso a bordo.

