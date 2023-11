Esplosioni a Gaza, scambio di accuse fra Israele e Hamas

12:10

C'è il rischio che muoiano più persone a causa di malattie che a causa dei bombardamenti a Gaza se il sistema sanitario del territorio non viene rimesso in piedi rapidamente: lo ha detto un portavoce dell'Organizzazione mondiale della sanità, come riporta il Guardian.

"Alla fine vedremo più persone morire di malattie che di bombardamenti se non saremo in grado di rimettere in piedi questo sistema sanitario", ha detto Margaret Harris dell'Oms.

Una valutazione dell'Oms sui rifugi dell'Unrwa ha rilevato diarrea diffusa e infezioni respiratorie tra bambini e neonati, e nessun trattamento di sorta. Anche i pazienti con malattie croniche come cancro, malattie cardiache o diabete non ricevono alcun trattamento. Nel frattempo, anche la squadra dell'Unicef, nel nord di Gaza, mette in guardia da catastrofiche ferite di guerra, vedendo bambini con "ferite orrende" che giacciono nei parcheggi e nei giardini.