Nelle ultime 6 settimane registrate le maggiori perdite russe

Nelle ultime sei settimane, le perdite delle forze russe sono state le più alte dall'inizio dell'invasione in Ucraina e questo in seguito all'offensiva su Avdiivka nel Donetsk. Lo sostiene ll report di intelligence quotidiano del Ministero della Difesa britannico. L'intelligence britannica cita i dati dello stato maggiore ucraino, secondo i quali nel mese di novembre la perdita media giornaliera delle truppe russe è di 931 soldati al giorno.

"C'è una situazione molto difficile al fronte in Ucraina, specie nell'est, dove vediamo scontri feroci in corso. È vero, il fronte non si è mosso molto quest'anno e vorremmo che più territori fossero ripresi e più velocemente ma Kiev è riuscita a infliggere molte perdite alla Russia, in termini di uomini e capacità: questi sono importanti successi militari anche se non abbiamo visto grandi spostamenti della linea del fronte". Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, alla viglia della ministeriale Esteri, sottolineando che gli alleati mostrano "un sostegno incrollabile nei confronti dell'Ucraina". Stoltenberg ha poi notato che gli alleati forniscono a Kiev mezzi "sempre più sofisticati" e che c'è la necessità che questi sistemi siano interconnessi fra loro.

Stoltenberg, 'alleati concordano che l'Ucraina farà parte della Nato'

"Gli alleati concordano sul fatto che l'Ucraina diventerà un membro della Nato. Durante il nostro incontro, concorderemo le raccomandazioni per le riforme prioritarie dell'Ucraina". ha spiegato il segretario generale dell'Alleanza.

"Continueremo a sostenere Kiev nel suo percorso verso l'adesione alla Nato. Dmytro Kuleba si unirà a noi per la prima riunione del Consiglio Nato-Ucraina a livello di ministri degli Esteri. Riaffermeremo il sostegno a lungo termine della Nato. L'anno scorso l'Ucraina ha vinto le battaglie per Kiev, Kharkiv e Kherson. Quest'anno continua a infliggere pesanti perdite alla Russia. L'Ucraina ha riconquistato il 50% del territorio occupato dalla Russia. Ha prevalso come nazione sovrana e indipendente. È una grande vittoria per l'Ucraina. Nel frattempo, la Russia è più debole politicamente, economicamente e militarmente. L'Ucraina continua a combattere con coraggio. Noi continuiamo a sostenerla. Questo mese, Germania e Paesi Bassi hanno promesso 10 miliardi di euro per l'Ucraina. La Romania ha aperto un centro di addestramento F-16 per i piloti ucraini. Gli alleati, tra cui Stati Uniti e Finlandia, stanno inviando più difese aeree e munizioni per proteggere le città ucraine dagli attacchi russi. Inoltre, 20 alleati hanno formato una coalizione di difesa aerea per l'Ucraina", ha sottolineato.

