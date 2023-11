Israele plaude ad accordo con Musk su Starlink

Le unità satellitari Starlink potranno operare in Israele e nella Striscia di Gaza solo dopo l'approvazione del ministero delle Comunicazioni, ha annunciato il ministro Shlomo Karhi in seguito all'accordo di "principio" con Elon Musk. "Elon Musk, mi congratulo con lei per aver raggiunto un'intesa di principio con il ministero delle Comunicazioni sotto la mia guida. Come risultato di questo importante accordo, le unità satellitari Starlink potranno essere utilizzate in Israele solo con l'approvazione del ministero delle Comunicazioni israeliano, compresa la Striscia di Gaza", ha scritto il ministro su X. "Mentre lo Stato di Israele combatte contro Hamas e l'Isis, questa comprensione è vitale, così come lo è per tutti coloro che desiderano un mondo migliore, libero dal male e dall'antisemitismo, per il bene dei nostri figli", ha aggiunto Karhi, "durante il suo soggiorno in Israele, spero che possa acquisire una conoscenza preziosa, che servirà da trampolino di lancio per le iniziative future e che rafforzerà il rapporto con il popolo ebraico e con i valori che condividiamo con il mondo intero".





Video Musk insieme a Netanyahu visita il kibbutz di Kfar Aza







