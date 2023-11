Giappone: primo caso stagionale di influenza aviaria

Un primo caso di influenza aviaria altamente patogena è stato confermato in un allevamento di polli nella prefettura di Saga, nel sud-ovest del Giappone. Lo ha reso noto il ministero dell'Agricoltura nipponico, segnando la prima continenza della stagione. Un test genetico condotto nelle prime ore di sabato aveva confermato il caso in un allevamento avicolo della prefettura dopo che venerdì pomeriggio era stato segnalato un'incremento del numero di polli morti. Le autorità locali hanno ordinato l'abbattimento di circa 40.000 volatili nella città di Kashima, e il ministero ha chiesto ai governi delle prefetture e agli allevatori di pollame di tutto il paese di rimanere in stato di allerta per possibili focolai. Il premier Fumio Kishida ha istruito gli ufficiali dell'igiene ad agire rapidamente per prevenire ulteriori contingenze, raccogliere informazioni, e fornire supporto relativi alle misure preventive.



