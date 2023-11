Mosca, distrutti 4 droni marini. UcraIna: neutralizzato attacco dal cielo

Quattro droni marini ucraini in rotta verso la Crimea sono stati individuati e distrutti nel Mar Nero, ha affermato oggi il ministero della Difesa russo citato dall'agenzia Tass.

L'Aeronautica militare di Kiev, riporta Ukrinform, di contro informa che le Forze russe hanno lanciato sull'Ucraina la notte scorsa un missile da crociera e 14 droni kamikaze, che sono stati tutti abbattuti dalle difese aeree del Paese. "L'aeronautica militare, in collaborazione con elementi di difesa aerea delle forze di terra ucraine e la Guardia nazionale, ha abbattuto tutti i 14 droni Shahed-131/136", si legge in un comunicato. Il comandante delle forze congiunte, il tenente generale Serhii Nayev, ha precisato che quattro droni sono stati abbattuti sopra le regioni di Kiev e Zhytomyr. I rimanenti sono stati distrutti nelle regioni di Dnipropetrovsk, Zaporizhzhia, Vinnytsia e Khmelnytsky. Il missile da crociera Kh-22 non ha raggiunto il suo obiettivo ed è caduto in un'area disabitata nella regione di Zaporizhzhia, ma l'onda d'urto ha danneggiato diverse case. Non sono state segnalate vittime.

Il presidente polacco Andrzej Duda ha espresso sostegno all'adesione dell'Ucraina alla Nato e all'Ue in un discorso video pubblicato ieri sera su X.

Il messaggio è arrivato in occasione del decimo anniversario della Rivoluzione della dignità dell'Ucraina (Euromaidan), una serie di manifestazioni filoeuropee iniziate nella notte tra il 21 e il 22 novembre 2013.

Duda si è congratulato con Kiev per la raccomandazione della Commissione europea di avviare i negoziati di adesione all'Ue e ha detto che la Polonia continuerà a sostenere la sovranità ucraina nella sua lotta contro l'aggressione russa. "Perché nessuno meglio dei polacchi capisce quanto sia alto il prezzo da pagare per la libertà e l'indipendenza", ha sottolineato Duda.

"Ti aiuteremo nel tuo percorso verso l'Ue e la Nato, perché vogliamo vederti nella nostra famiglia europea il prima possibile", ha detto il presidente polacco rivolgendosi a Kiev.

