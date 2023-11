Raid sull'ospedale Indonesiano a Gaza, 12 morti

04:42

Il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato ieri sera che intende utilizzare "un altro aereo dell'aeronautica militare per trasportare oltre 10 tonnellate di forniture mediche" a Gaza. In un post sul suo account X, Macron ha ricordato che voli con a bordo più di 100 tonnellate di aiuti umanitari sono già stati consegnati all'Egitto, che confina con la Striscia.

Il nuovo volo "comprenderà due unità mediche mobili per curare ciascuna circa 500 persone gravemente ferite", ha scritto il presidente francese sul social network. Macron ha aggiunto che una "portaelicotteri anfibia" arriverà in Egitto "nei prossimi giorni" e disporrà di "40 posti letto" per curare "feriti gravi" e "facilitare se necessario il trasferimento dei civili feriti negli ospedali vicini".