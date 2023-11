A Gaza arriva il primo ospedale da campo, 28 bimbi prematuri trasferiti in Egitto

11:17

Il ministro degli Esteri dell'Iran, Hossein Amirabdollahian ha affermato che la situazione nella regione cambierà se gli attacchi di Israele non verranno fermati. "Abbiamo assistito alla prima fase di espansione della portata della guerra da parte dei gruppi di resistenza che prendono da soli le proprie decisioni e, se i possibili scenari per fermare i crimini dei sionisti non si realizzeranno, probabilmente assisteremo a una nuova situazione in la regione", ha detto Amirabdollahian, come riporta il governo di Teheran.