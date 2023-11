In bilico un accordo per liberare gli ostaggi a Gaza

07:22

Israele, Hamas e Stati Uniti sono vicine a un accordo preliminare per la liberazione di decine di donne e bambini ostaggi a Gaza in cambio di cinque giorni di pausa nei combattimenti. Lo riporta il Washington Post citando alcune fonti, secondo le quali il rilascio degli ostaggi dovrebbe iniziare nei prossimi giorni.

In base all'accordo, contenuto in sei pagine, tutte le parti si impegnano a congelare le operazioni di combattimento per almeno cinque giorni mentre 50 o più ostaggi vengono rilasciati in gruppi ogni 24 ore. La sorveglianza aerea monitorerà i movimenti sul terreno.

Ma la Casa Bianca smentisce: "Non c'è ancora nessun accordo fra Israele e Hamas sugli ostaggi ma "continuiamo a lavorare duro per arrivarci". "Non abbiamo ancora raggiunto un accordo, ma continuiamo a lavorare duro per arrivarci", ha precisato la portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca, Adrienne Watson, su X