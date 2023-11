Milei divide anche il Colón di Buenos Aires

Gli echi dello scontro elettorale in vista del ballottaggio per le presidenziali di domenica in Argentina sono arrivati fino all'iconico Teatro Colon di Buenos Aires dove il candidato ultraliberista, Javier Milei, è stato aspramente contestato da pubblico e musicisti.

Il leader della formazione di destra La Libertà Avanza si è recato venerdì sera ad assistere alla funzione della "Madama Butterfly" di Puccini e al momento di prendere posto nel palco riservato è stato accolto dagli applausi di una parte del pubblico e dai fischi di un'altra.

Nei numerosi video che circolano sui social si ascolta poi levarsi il grido del "Nunca Mas" (Mai Più) - l'emblematica frase che dà il nome al rapporto sui crimini di lesa umanità della dittatura militare - e poi il pubblico che intona il coro "Milei, basura, sos la dictadura" (Milei, spazzatura, sei la dittatura).

Nel frastuono di applausi, grida, fischi e i cantici si ascolta inoltre un corno intonare dalla fossa dei musicisti anche un frammento della marcia peronista.

