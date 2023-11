Faisal, il mondo arabo chiede una tregua immediata a Gaza

"Siamo d'accordo sull'importanza della pace ma noi nel mondo arabo, e noi in Arabia Saudita, crediamo fortemente nella necessità di una tregua immediata per alleviare la sofferenza della popolazione di Gaza e questa è un'area dove dobbiamo discutere più approfonditamente". Lo ha detto il ministro degli Affari Esteri saudita, Principe Faisal bin Farhan Al Saud, incontrando l'alto rappresentante Ue Josep Borrell a Riad. "Non c'è abbastanza attenzione per la necessità di un cessate il fuoco: se vogliamo chiamarla pause va bene ma le armi devono tacere, non vogliamo vedere civili morire ogni giorno".

Dopo l'incontro, Borrell ha annunciato che Faisal parteciperà a dicembre a Bruxelles al Consiglio Affari Esteri dei ministri Ue per favorire "una piena comprensione delle reciproche posizioni". "Abbiamo avuto un approccio visionario quando abbiamo iniziato a parlare di pace a New York in settembre e questi eventi tragici ora rappresentano una chiamata per tutti, in modo da trovare soluzioni per la sicurezza per ognuno nella regione: dobbiamo lavorare insieme", ha sottolineato il responsabile della politica estera europea





Riproduzione riservata © Copyright ANSA