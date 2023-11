Re Carlo compie 75 anni, telefonata con il figlio Harry

Compleanno dal tono familiare, ma non privo di celebrazioni pubbliche e iniziative sociali simboliche, per re Carlo III, che oggi supera la boa dei 75 anni: secondo festeggiamento dalla sua ascesa al trono avvenuta l'8 settembre del 2022, alla morte di sua madre Elisabetta II dopo 70 anni di regno; primo dall'incoronazione formale solenne del maggio scorso al fianco della consorte, la regina Camilla.

Un evento tendenzialmente privato, quello dell'anagrafe, nella tradizione monarchica britannica, che destina le feste ufficiali a una data diversa: quella di un genetliaco simbolico del sovrano di turno celebrato di regola a giugno. Ma in ogni caso un evento carico di significati e appuntamenti per il 'nuovo re', molto attivo sulla scena pubblica, e apparentemente in buon forma malgrado l'età non più verde, come notano alcuni commentatori di cose reali dell'isola evocando un rafforzamento della sua immagine rispetto alle aspettative iniziali dei più d'un mero regno di transizione.

Fra gli appuntamenti la Bbc sottolinea stamane nei suoi titoli l'attesa nelle prossime ore di una telefonata di auguri del secondogenito Harry, il figlio ribelle auto-esiliatosi negli Usa con la moglie Meghan e i due figli dopo il traumatico strappo dalla Royal Family del 2020. Telefonata confermata da fonti di Buckingham Palace e che sembra destinata a segnare un momento di distensione fra padre e figlio, anche in assenza di quell'incontro riconciliatorio faccia a faccia che, secondo il gossip dei tabloid, il re avrebbe cercato nelle settimane scorse di organizzare proprio per il suo compleanno a dispetto di qualche resistenza attribuita a Camilla e più ancora all'erede al trono William, che col fratello minore pare resti tuttora ai ferri corti.



