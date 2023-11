Lo 'sciamano' del 6 gennaio si candida al Congresso in Arizona

Lo 'sciamano' di QAnon, salito alle cronache per l'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio che fece in un bizzarro abbigliamento con tanto di corna in testa, ha depositato le carte per candidarsi al Congresso nel 2024.

Jacob Chansley si presenta in Arizona come 'libertario'. Lo sciamano non è comunque l'unico dei rivoltosi del 6 gennaio ad aspirare al Congresso: Chuck Hand infatti ha annunciato di voler correre per la Camera in Georgia. Lo riportano i media americani.





