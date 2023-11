L'allarme per gli ospedali di Gaza, Oms: 'Al Shifa non funziona più'

09:18

"Oggi dovremmo iniziare a parlare del dopo guerra a Gaza, non solo di ricostruzione ma di offrire ai palestinesi una soluzione inclusiva: presenterò una serie di opzioni, cose che dovremmo fare e cose che non dovremmo fare". Lo ha detto l'alto rappresentante della politica estera Ue Josep Borrell arrivando al Consiglio Affari Esteri.

"È urgente definire e rispettare le pause umanitarie per distribuire gli aiuti umanitari in tutta la Striscia di Gaza, ovunque ci siano persone che hanno bisogno di cibo e assistenza". Lo ha detto il commissario europeo alle Emergenze, Janez Lenarcic, specificando che le pause umanitarie devono essere "annunciate con largo anticipo", in modo che le organizzazioni umanitarie possano prepararsi" ed essere "chiaramente definite in termini di tempo" in modo che "gli operatori umanitari possono svolgere il loro lavoro in sicurezza".

Il commissario ha inoltre sottolineato la necessità di "far passare molti più camion con gli aiuti umanitari" nella striscia di Gaza, garantendo l'invio di carburante di cui c'è un "disperato bisogno". "Sosterremo ogni possibilità di far arrivare i rifornimenti umanitari" ha poi spiegato Lenarcic in merito alla possibilità di definire un corridoio marittimo per l'assistenza umanitaria a Gaza. "Il problema logistico - ha aggiunto - è il fatto che al momento non ci sono strutture di sbarco e scarico sulla costa di Gaza, che devono quindi essere messe in atto".