È morta Maryanne Trump Barry, la sorella dell'ex presidente

Maryanne Trump Barry, la sorella maggiore di Donald Trump, è morta all'età di 86 anni. Lo riporta il New York Times.

La donna è stata trovata senza vita nella sua casa sulla Quinta Strada, a New York. Le cause del decesso non sono ancora note e saranno accertate dalle autorità.

La sorella di Donald Trump era un giudice della Corte d'Appello del terzo circuito quando ha lasciato nel 2019 in seguito a un'indagine su possibili transazioni fiscali fraudolente da parte del padre e dei fratelli.



