Hamas frena sugli ostaggi. La cronaca della giornata

"Da ieri notte non riusciamo più a metterci in contatto con gli operatori di Medici senza frontiere che lavorano all'ospedale di Al Shifa, a Gaza. Altri membri dello staff di Msf che vivono a Gaza City ci hanno detto che i combattimenti fuori dall'ospedale non si sono fermati". Lo dichiara l'organizzazione in una nota. "Ci sono cadaveri in strada. Persone ferite. Sentiamo le grida di aiuto, ma non possiamo fare nulla. È troppo pericoloso uscire", racconta un membro dello staff di Msf a Gaza.

"Il personale medico, compreso quello di Msf, i pazienti in condizioni critiche e i civili sfollati sono ancora all'interno dell'ospedale Al Shifa. Chiediamo lo stop degli attacchi agli ospedali, un cessate il fuoco immediato e un passaggio sicuro per chi vuole lasciare le strutture sanitarie. Gli ospedali, il personale medico e i pazienti devono essere protetti", conclude il comunicato di Medici senza frontiere.